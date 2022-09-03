2022 TUS ne zaman, saat kaçta? Pazar günü açık olacak il/ilçe nüfus müdürlükleri hangileri?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) saatler kaldı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sınava ilişin birçok detay araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 TUS ne zaman, saat kaçta? TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? Pazar günü açık olacak il/ilçe nüfus müdürlükleri hangileri?
ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan TUS başvuruları tamamlandı.
Peki, 2022 TUS-2 sınavı ne zaman? İşte, 2022 TUS tarihi hakkında merak edilenler...
2022 TUS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Eylül tarihinde ÖSYM Başkanlığınca yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
TUS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİLERİ?
ÖSYM'nin sitesinden yapılacak açıklamaya göre, 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ile 2022 Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 04 Eylül 2022 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
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