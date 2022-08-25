2022 TUS ve STS giriş belgeleri açıklandı mı? TUS ve STS giriş belgeleri nereden öğrenilir?
2022-TUS (2. Dönem) ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınava giriş belgeleri açıklandı. TUS ve STS giriş belgeleri nereden öğrenilir? 2022 TUS ve STS ne zaman?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
TUS VE STS GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2022 TUS VE STS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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