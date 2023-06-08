Yayınlanma: 08.06.2023 - 18:23

Güncelleme: 08.06.2023 - 18:23

Bedelli olarak askerlik yapmak isteyen yurttaşlar ''Bedelli askerlik ödemeleri nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne zamana kadar ödenecek?'' sorularını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bedelli askerlik ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR ÖDENECEK?



MSB, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

