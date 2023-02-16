2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ardından adayların gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adayların katıldığı TR-YÖS, 29 Ocak'ta yapılmıştı. Adaylar, sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ''2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
TR-YÖS'ÜN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TR-YÖS'ün sonuçları 24 Şubat'ta açıklanacak.
2023 TR-YÖS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek.
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