2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ardından adayların gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 10:44
2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TR-YÖS sonuçlarına nasıl bakılır?
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Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adayların katıldığı TR-YÖS, 29 Ocak'ta yapılmıştı. Adaylar, sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ''2023 TR-YÖS'ün sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

TR-YÖS'ÜN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TR-YÖS'ün sonuçları 24 Şubat'ta açıklanacak.

2023 TR-YÖS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına TC. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmî internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ulaşabilecek. 



ösym sınav YÖS

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