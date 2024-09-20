2024 ALES: ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı yılın son ALES sınavı için başvuru dönemi yaklaşıyor. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?
2024 ALES/3 başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı ALES/3 öncesinde, başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?
ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, ALES 3 başvuru ve sınav tarihi belli oldu.
Buna göre; ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Etiketler: #ales #sınav takvimi #sınav
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı