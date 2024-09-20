2024 ALES: ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:51

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:51

2024 ALES/3 başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı ALES/3 öncesinde, başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. Peki, ALES/3 başvuruları başladı mı? ALES/3 ne zaman?

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, ALES 3 başvuru ve sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.