AÖL sınva sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?
Açık Öğretim Lisesi sınavları 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerine gerçekleşti. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yurttaşların araştırma konusu oldu. Peki, AÖL sınva sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçlarına nereden bakılıyor?
Mili Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen AÖL 1. dönem sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Yüz binlerce açık lise öğrencisini ilgilendiren sınavın sonuç tarihi, günler öncesinden belli olmuştu. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
AÖL Sınavı ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınavlarının sonuç tarihini paylaştı. Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren öğrencilere duyurulacak. Adaylar öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.
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