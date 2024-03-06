AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:09
AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?
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Açık Öğretim Lisesi üzerinden lise mezunu olmaya çalışan öğrenciler, yapılacak olan 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor. Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.


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