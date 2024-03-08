2024-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı: MEB-EKYS sonuçları görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Şubat tarihinde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. İşte MEB-EKYS sonuçlarını görüntüleme ekranı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:58
2024-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı: MEB-EKYS sonuçları görüntüleme ekranı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (İOKBS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 

EKYS SONUÇLARI ÖĞRENME SAYFASI

Sonuçları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz...

SONUÇ AÇIKLAMASI

ÖSYM sonuç açıklamasında; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.


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