2024-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı: MEB-EKYS sonuçları görüntüleme ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 18 Şubat tarihinde düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı. İşte MEB-EKYS sonuçlarını görüntüleme ekranı...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (İOKBS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
EKYS SONUÇLARI ÖĞRENME SAYFASI
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SONUÇ AÇIKLAMASI
ÖSYM sonuç açıklamasında; "18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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