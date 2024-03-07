DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat kaçta?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) ile ilgili açıklama yaptı. Peki, DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:05
DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat kaçta?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2024-DİB-MBSTS) 50 bin aday katılacak. Peki, DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı saat kaçta?

DİB MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN?

DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak. 

DİB MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınavın 43 il, 44 sınav merkezinde ve 146 bina ve 1673 salonda düzenleneceğini ve 50 bin 593 adayın katılacağını bildiren Ersoy, sınavda emniyet dahil 6 bin 918 görevlinin yer alacağını belirtti. Sınavın saat 14.45'te başlayıp 16.15'te sona ereceğini ifade eden Ersoy, sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adayların, 30 dakika ek sürelerini kullanabileceklerini vurguladı.


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