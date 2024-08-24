YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?
1 Ağustos'ta tamamlanan bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki, YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?
2024 YÖKDİL/2 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
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