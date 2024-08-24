YÖKDİL/2 sonuç tarihi: YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:01

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:01

2024 YÖKDİL/2 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sonucu açıklandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/2 sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.