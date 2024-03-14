Yayınlanma: 14.03.2024 - 11:27

Güncelleme: 14.03.2024 - 11:27

ÖSYM tarafından düzenlenecek YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) oturumu için geri sayım devam ediyor. Takvime göre, YDS/1 oturumu 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Peki, 2024-YDS/1 sınav yerleri açıklandı mı? YDS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YDS sınav giriş belgelerinin en geç 18 Mart 2024 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 25 Nisan tarihinde açıklanacak.