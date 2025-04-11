Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:33

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:33

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için sağlanan 2024 YLSY (Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, 2024 YLSY tercih sonuçları açıklandı mı? 2024 YLSY kurum kontenjanları tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

2024 YLSY TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2024 YLSY KURUM KONTENJANLARI TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nın REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) ulaşabilecekler.