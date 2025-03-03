Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:17

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:17

Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu oldu. ÖSYM konuya ilişkin tarihi takvime ekledi. Peki, 2025 ALES geç başvuruları ne zaman? 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav için geç başvuru süreci 7 Mart tarihinde saat 23:59'a kadar olacak.

2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

ALES/1 NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.