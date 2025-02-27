2025 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM aracılığıyla üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve özel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir?
BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 28 Şubat cuma günü erişime açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “ BİLSEM ön değerlendirme sonuçları” açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.
BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması
14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi