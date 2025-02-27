Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:58

Güncelleme: 27.02.2025 - 10:58

BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. İlkokul 1,2 ve 3. sınıf öğrencileri, BİLSEM ön değerlendirmelerine katılırken bireysel değerlendirme etabı beklenmeye başlandı. Peki, 2025 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM değerlendirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme işlemleri 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Takvimine göre sonuçlar 28 Şubat cuma günü erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “ BİLSEM ön değerlendirme sonuçları” açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Puan Girişi” ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10 - 21 Mart 2025 Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin sınav giriş belgelerinin yayınlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi