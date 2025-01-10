2025 Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2025 için, sınav başvurularının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?

2025 Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 11:42

2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimi başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeriyor. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2025 Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın açıklamasına göre sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 10 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.


Etiketler: #Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı #Kaymakamlık Sınavı #ösym

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