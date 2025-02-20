2025-MEB-EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurularının ardından, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı adayalar tarafından merak konusu oldu? Peki, 2025-MEB-EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

2025-MEB-EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri nasıl alınır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvurularının ardından, sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı adayalar tarafından merak konusu oldu? Peki, 2025-MEB-EKYS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgeleri nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

2025-MEB-KYS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM, 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" kapsamında yapılan açıklamada, adayların sınav giriş belgelerine erişebileceği belirtildi.

2025-MEB-KYS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, 2025-MEB-EKYS sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.


Etiketler: #MEB #EKYS #sınav

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