Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:03

Güncelleme: 23.01.2025 - 17:03

2025 MSÜ geç başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. ÖSYM, 27 Ocak'ta sona erecek olan MSÜ başvurularını duyurdu. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvurular önemli bir fırsat sunacak. Peki, 2025 MSÜ geç başvurusu ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı takvimi sonrasında, MSÜ sınavı için geç başvuru tarihleri belirlendi. Buna göre; 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için 30 Ocak 2025 tarihinde geç başvuru alınacaktır.

GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 30 Ocak 2025 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından saat 23.59’a kadar yapabilecektir.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ sınav ücreti 295 TL'dir. Ancak geç başvuru döneminde yapılacak başvurularda, ödemeler %50 artışla gerçekleştirilecektir. Bu durumda, geç başvuru yapacak adaylar 442,50 TL ödeme yapacaklardır.