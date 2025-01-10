Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:06

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:06

2025 MSÜ başvuruları için son tarih, sınavına katılmak isteyen adaylar tarafından merakl konusu oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2025 MSÜ sınav takvimine göre, başvuru tarihleri ve sınav günü netleşmiş oldu. Adayların, başvurularını zamanında tamamlamaları önem taşırken, başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği de merak edildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (2025-MSÜ) sınavı ne zaman? MSÜ ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 MSÜ takvimiyle, MSÜ başvurularının tarihleri netleşti. Başvurular 2 Ocak'ta başladı ve 27 Ocak'ta sona erecek.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025'te yapılacak, sonuçlar ise 18 Mart 2025'te açıklanacak.