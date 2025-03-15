Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:23

Güncelleme: 15.03.2025 - 17:23

2025 MSÜ, 23 Şubat tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 2025 MSÜ sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği ise merak ediliyor. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?

2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 2025 MSÜ sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından ulaşabilecek.