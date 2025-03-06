Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Son dakika gelişmesi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL) sonuçları açıklandı.

Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YÖKDİL sonuçları açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:12

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


Etiketler: #ösym #yökdil #sınav

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