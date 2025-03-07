ÖSYM duyurdu: ALES'e girecekler dikkat!

ÖSYM, 13 Nisan'da gerçekleşecek yılın ilk ALES sınavının geç başvurularının başladığını duyurdu. ALES'e girmek isteyenler, geç başvurularda sınav ücretini yüzde 50 artırımlı haliyle yani 1125 TL olarak ödeyecek. İşte ayrıntılar...

ÖSYM duyurdu: ALES'e girecekler dikkat!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:40

2025 yılının ilk ALES sınavı 13 Nisan'da düzenlenecek. 2025 ALES/1 geç başvuruları, 7 Mart 2025 Cuma günü saat 23.59'a kadar alınacak. 

ALES geç başvuruları ÖSYM'nin sitesinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Geç başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. 

Buna göre ALES geç başvuru ücreti 1.125 TL. Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeniyor.


Etiketler: #ösym #ales

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