Son Dakika... 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! İşte MSÜ tercih tarihleri ve ayrıntılar...

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:47

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:47

2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Şubat tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

MSÜ tercih süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve tercih kılavuzu, Millî Savunma Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan https://www.msu.edu.tr/tumduyurular.aspx adresinde yayınlanacaktır.