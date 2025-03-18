Son Dakika... 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı! İşte MSÜ tercih tarihleri ve ayrıntılar...
Son dakika gelişmesi... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Şubat tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilirler.
MSÜ tercih süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve tercih kılavuzu, Millî Savunma Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan https://www.msu.edu.tr/tumduyurular.aspx adresinde yayınlanacaktır.
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