2025 YKS ne zaman? 2025 YKS başvuruları için son gün ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumlarına başvuru için son günün ne zaman olduğu adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 YKS ne zaman? 2025 YKS başvuruları için son gün ne zaman?

2025 YKS ne zaman? 2025 YKS başvuruları için son gün ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:10

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) başvurular devam ederken, adaylar başvuru sürecinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS Başvuru Kılavuzu ile sınav takvimi ve başvuru detayları netleşti. Üniversite sınavına katılmak isteyen adayların belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? 2025 YKS başvuruları için son gün ne zaman? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2025-YKS  21-22 haziran tarihlerinde gerçekleşecek. 

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

2025 YKS SINAVI İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2025-YKS başvuruları 3 Mart tarihine kadar devam edecek.


Etiketler: #YKS #YKS sınavı #ösym

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