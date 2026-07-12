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2026/1 KPSS merkezi atama tercih başvurusu ne zaman? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

2026/1 KPSS merkezi atama tercih başvurusu ne zaman? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

12.07.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026/1 KPSS merkezi atama tercih başvurusu ne zaman? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?

KPSS puanıyla kamuya atanmayı hedefleyen adaylar, 2026/1 merkezi atama tercih takvimini ve başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama tercih başvurusu ne zaman? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır?
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Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, 2026/1 KPSS merkezi atama tercih takvimiyle ilgili gelişmeleri merak ediyor. Peki, 2026/1 KPSS merkezi atama tercih başvurusu ne zaman? 2026/1 KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM, KPSS-2026/1 merkezi yerleştirme tercih takvimini duyurdu. Buna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih işlemleri 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından adaylar, tercihlerini 9 Temmuz saat 09.00'dan 16 Temmuz saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.

2026/1 KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2026/1 tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle, tercih kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda bireysel olarak yapılacak.

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