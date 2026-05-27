Yıl sonu karne notlarını büyük oranda belirleyecek olan 2. dönem 2. ortak sınavlar için öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, 2026 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sınav haftaları takvimine göre 2. Dönem 2. Yazılılar 1 Haziran – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Ülke genelinde yapılacak sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek. Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.