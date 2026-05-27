Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

27.05.2026 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

10 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ALES/1 sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen ALES/1 oturumunun ardından binlerce aday sonuç tarihini merak ederken, yılda üç kez yapılan sınavın ikinci oturumunun Temmuz’da, üçüncüsünün ise Kasım ayında düzenlenmesi planlanıyor. Peki, 2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 26.07.2026

Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026

Sonuç Tarihi: 14.08.2026

ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 29.11.2026

Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026

Sonuç Tarihi: 17.12.2026

İlgili Konular: #ösym #ales #Sınav sonucu

İlgili Haberler

2026 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? YKS ne zaman?
2026 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? YKS ne zaman? 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih, adaylar tarafından merakla beklenirken gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yapacağı duyuruya çevrildi. Peki, 2026 YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? YKS ne zaman?
Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi?
Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bilgi Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden açıldı. Peki, Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek mi?
2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? AGS geç başvuru nasıl yapılır?
2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? AGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından bu yıl takvime eklenen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvuru ve sınav tarihine ilişkin ayrıntılar adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? AGS geç başvuru nasıl yapılır?