Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10 Mayıs’ta gerçekleştirilen ALES/1 oturumunun ardından binlerce aday sonuç tarihini merak ederken, yılda üç kez yapılan sınavın ikinci oturumunun Temmuz’da, üçüncüsünün ise Kasım ayında düzenlenmesi planlanıyor. Peki, 2026 ALES/1 sonuçları açıklandı mı? ALES/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES/1 sınav sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

ALES/2 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 26.07.2026

Başvuru tarihi: 10.06.2026 - 18.06.2026

Sonuç Tarihi: 14.08.2026

ALES/3 SINAV, BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

Sınav Tarihi: 29.11.2026

Başvuru tarihi: 07.10.2026 - 15.10.2026

Sonuç Tarihi: 17.12.2026