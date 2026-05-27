AGS için geri sayım sürerken başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde tamamlandı, başvurusunu yetiştiremeyen adaylar ise geç başvuru tarihine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlıyor? AGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte

AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak olup, adaylar bu işlemi yalnızca belirtilen gün içerisinde gerçekleştirebilecek.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti her oturum için 800 TL olarak belirlenirken, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 artırımlı olarak 1.200 TL ücret alınacak ve ödeme işlemlerinin aynı gün içinde tamamlanması gerekecek.

AGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 12 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.