2026 LGS’nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler için tercih süreci başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak lise tercihlerini yapacak. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB duyurusuna göre LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 2026 LGS kapsamında lise tercihlerini 13 Temmuz’da yapmaya başlayacak ve tercih süreci 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini e-Okul sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden veya mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla onaylatarak gerçekleştirebilecekler.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları, öğrencilerin puanları, tercih sıralamaları ve okulların kontenjan durumları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Boş kalan kontenjan bilgileri de aynı gün paylaşılacak.