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2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?

2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?

19.06.2026 12:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?

gün sayma vakti geldi. Peki, 2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor?
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Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman dağıtılacağını ve yaz tatilin başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2026 karne günü ne zaman? Yaz Tatili hangi gün başlıyor? İşte ayrıntılar...

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2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kapanış gününde okullarda büyük bir karne heyecanı yaşanacak. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma günü sabahın erken saatlerinden itibaren okullarına giderek eğitim yılının son gününü tamamlayacaklar.

YAZ TATİLİ HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Uzun soluklu eğitim-öğretim döneminin ardından MEB takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 tarihinde kapanacak. 19 Haziran bugün itibarıyla okulların kapanmasına 7 gün kaldı.

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