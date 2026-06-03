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2026 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri...

2026 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri...

3.06.2026 19:17:00
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Haber Merkezi
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2026 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri...

Yıl sonu karne notlarını büyük oranda belirleyecek olan 2. dönem 2. ortak sınavlar için öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, 2026 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri...
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2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre, ortaokul ve liselerde başarı ortalamasını doğrudan etkileyen sınavlar gerçekleştirilecek. Peki, 2026 MEB 2. dönem 2. yazılı sınavları ne zaman? 6, 8, 10. sınıf ortak sınav dersleri ve tarihleri...

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2026 MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ikinci ortak yazılı sınavları 1-12 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Ülke genelinde gerçekleştirilecek sınavlarda öğrencilere her ders için 40 dakika süre verilecek ve çoktan seçmeli sorular yerine açık uçlu ya da kısa cevaplı sorular kullanılacak.

Sınavların amacı öğrencilerin eleştirel düşünme, yorumlama ve analitik becerilerini ölçmek olurken, 6. sınıf Türkçe ve Matematik derslerinin değerlendirmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf Matematik ile 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik derslerine ait ortak sınavların değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerinin aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Açık uçlu sorular sayesinde öğrencilerin kazanımları daha ayrıntılı ölçülürken, öğretmenlere de öğrenme sürecini değerlendirme ve geri bildirim sunma konusunda önemli veriler sağlanacak.

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