Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2026 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Velilerin talep etmesi halinde okul müdürlükleri, sınav sonuç belgelerini elektronik ortamdan alarak mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci veya veliye teslim edecek.

Sınav soruları, cevap anahtarları ve sonuçlara ilişkin itirazlar ise yayımlanma tarihinden itibaren en geç 5 takvim günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki e-İtiraz bölümü üzerinden elektronik ya da yazılı olarak yapılabilecek.

İOKBS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.