Milli Eğitim Bakanlığı akademik takvimi ile milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 yaz tatili başlangıç tarihi kesinleşti. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karne alarak yaz tatiline girmiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü karne töreniyle birlikte başlamaktadır. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaklaşık üç aylık tatil sürecine geçecektir.