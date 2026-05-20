120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

20.05.2026 10:31:00
3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 3 Mayıs 2026’da düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

120. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecektir.

