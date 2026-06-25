2026 MSÜ mülakat sınavları ne zaman? Millî Savunma Üniversitesi mülakat sınav tarihleri...

Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci seçim aşaması tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte askeri öğrenci adaylarının merak ettiği MSÜ mülakat tarihleri ve seçim aşaması süreci de netleşti. Peki, 2026 MSÜ mülakat sınavı ne zaman? Millî Savunma Üniversitesi mülakat sınavı tarihleri...

2026 MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz - 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar, sorgulama ekranında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacak.

Adaylar, sınav giriş belgelerinde belirtilen saatlere göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden alınacak. Giriş işlemleri, adayların sınav saatlerine göre gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Duyuruya göre 15 Temmuz 2026 tarihinde ve pazar günleri herhangi bir faaliyet yapılmayacak. Ayrıca 21 Temmuz 2026 tarihinde yalnızca Psikomotor Testi ve Mülakat faaliyetleri uygulanacak.

MSÜ 2026 Adaylarının Seçim Aşaması Tarihleri

Adaylar, tercih ettikleri okul türüne göre belirlenen tarihler arasında ikinci seçim aşamalarına katılacak:

Hava Harp Okulu adayları: 14-20 Temmuz 2026

14-20 Temmuz 2026 Diğer Harp Okulları adayları: 22-30 Temmuz 2026

22-30 Temmuz 2026 Astsubay Meslek Yüksekokulları adayları: 31 Temmuz-6 Ağustos 2026

31 Temmuz-6 Ağustos 2026 Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları: 22 Temmuz-6 Ağustos 2026

Seçim aşamalarında adaylar; evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi, psikomotor testi ve mülakat süreçlerine tabi tutulacak.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askeri öğrenci temini kapsamında gerçekleştirilecek ikinci seçim aşaması faaliyetlerinin detayları açıklandı. Adaylar, tercih ettikleri okul türüne göre belirlenen aşamalara katılacak ve çeşitli değerlendirmelerden geçirilecek.

Hava Harp Okulu Adaylarının Seçim Aşamaları

Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç aşamadan oluşacak:

1. Gün : Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme (boy-kilo ölçümü), kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik ve 400 metre koşu) uygulanacak.

: Evrak kontrolü, fiziki değerlendirme (boy-kilo ölçümü), kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi (şınav, mekik ve 400 metre koşu) uygulanacak. 2. Gün: Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylar psikomotor testine katılacak.

Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan adaylar psikomotor testine katılacak. 3. Gün: Mülakat, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi bulunan adaylar için müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı ile hastane sevk işlemleri gerçekleştirilecek.

Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksekokulu Adaylarının Süreci

Diğer Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için seçim aşamaları şu şekilde uygulanacak:

1. Gün : Evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi yapılacak.

: Evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, kişilik değerlendirme testi ve fiziki yeterlilik testi yapılacak. 2. Gün: Mülakat, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı ile hastane sevk işlemleri gerçekleştirilecek.

Fiziki Yeterlilik Testi İçin Adaylara Uyarılar

Adayların fiziki yeterlilik testine katılırken eşofman, spor şortu, spor tişörtü ve spor ayakkabı gibi uygun spor kıyafetleriyle gelmeleri gerekiyor. Boy-kilo standartları ise tercih edilen okul türüne göre değişiklik gösterecek.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları İçin Süreç

MSÜ sınavında belirlenen taban puanı geçen ve tercihlerinde Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunan adaylar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na katılacak.

Sınav, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki bölümden oluşacak. Adaylar, sınav günü piyano ve bateri haricindeki enstrümanlarını yanlarında getirebilecek.

Şehit ve Gazi Yakını Adaylara Ek Puan Uygulaması

Şehit veya gazi yakını olan adayların, MSÜ-2026 sınavında aldıkları puanlara %10 ekleme yapılarak değerlendirmeye alınacağı belirtildi. Bu kapsamda gerekli belgeleri sunmayan adayların işlemleri ise ek puan uygulanmadan devam edecek.

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı, seçim aşamalarında teslim edecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecek. Eksik veya hatalı belge sunan ya da şartları sağlamadığı belirlenen adayların işlemleri sürecin herhangi bir aşamasında iptal edilebilecek.

Ayrıca sınav merkezine cep telefonu ve elektronik cihazlarla giriş yapılamayacak. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri ve gerektiğinde kullanabilmeleri önem taşıyor.

Seçim süreci boyunca adaylara Kara Harp Okulu Komutanlığı tarafından su ve kumanya desteği sağlanacak. Sağlık raporları ise yalnızca Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sevk edilen hastanelerden alınabilecek.

Duyurunun adaylara ayrıca posta veya telefon yoluyla gönderilmeyeceği, resmi açıklamanın tebligat niteliğinde olduğu bildirildi. Adaylar adres ve iletişim bilgilerini MSB Personel Temin Sistemi üzerinden güncelleyebilecek, süreçle ilgili bilgi taleplerini de aynı sistemdeki Tercih İşlemleri/Çağrı Takip bölümünden iletebilecek.