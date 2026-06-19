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2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu?

19.06.2026 10:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sürecinin tamamlanmasının ardından adayların odağı tercih dönemine çevrildi. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu?
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ÖSYM tarafından 19 Nisan’da gerçekleştirilen EKPSS’de adaylara, engel grupları ve öğrenim düzeylerine uygun olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulandı. Toplam 60 sorudan oluşan sınav için adaylara 60 dakika süre tanınırken, sonuçlar 14 Mayıs tarihinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların gündemi tercih ve yerleştirme takvimine çevrildi. Peki, 2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS memur alımı tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 EKPSS tercih takvimi henüz duyurulmadı. Engelli kamu personeli atamalarına ilişkin tercih sürecinin ne zaman başlayacağına dair resmî açıklamanın, önümüzdeki günlerde ilgili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

İlgili Konular: #memur alımı #EKPSS #Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı

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