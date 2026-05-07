Binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği Ulusal Staj Programı (USP) 2026 yılı başvuru süreci tamamlandı. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? USP sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Ulusal Staj Programı sonuçlarıyla ilgili resmi takvim henüz paylaşılmasa da, geçtiğimiz yılın süreci baz alındığında adayların yeterlilik puanlarının Mayıs ayı içinde açıklanması bekleniyor. Ardından stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasıyla birlikte, Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren öğrencilere staj tekliflerinin gönderilmeye başlanacağı tahmin ediliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları ve yeterlilik puanları, herhangi bir belge teslimine gerek kalmadan tamamen dijital ortam üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını e-Devlet entegrasyonu ile çalışan Kariyer Kapısı platformu üzerinden kolayca görüntüleyebilecek. Sisteme giriş yapan öğrenciler, “Başvurularım” ve “Staj Süreci” sekmeleri aracılığıyla başvurularının güncel durumunu ve değerlendirme sonuçlarını takip edebilecek.