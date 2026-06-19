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2026 YDT ne zaman, saat kaçta? YKS üçüncü oturum YDT sınavı kaç dakika, kaç soru?

2026 YDT ne zaman, saat kaçta? YKS üçüncü oturum YDT sınavı kaç dakika, kaç soru?

19.06.2026 13:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 YDT ne zaman, saat kaçta? YKS üçüncü oturum YDT sınavı kaç dakika, kaç soru?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi giderek artıyor. Peki, 2026 YDT ne zaman, saat kaçta? YKS üçüncü oturum YDT sınavı kaç dakika, kaç soru?
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2026 YKS’ye kısa bir zaman kala milyonlarca öğrenci son tekrarlarını yaparak sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav günü yaklaşırken adayların gündeminde, TYT ve AYT oturumlarının soru sayıları ile sınav süreleri gibi detaylar yer alıyor. Peki, 2026 YDT ne zaman, saat kaçta? YKS üçüncü oturum YDT sınavı kaç dakika, kaç soru? İşte ayrıntılar...

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2026 YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te yapılacak.

2026 YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te gerçekleştirilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak sınavda adaylara, başvuru sırasında tercih ettikleri yabancı dile ait soru kitapçığı sunulacak ve sınav için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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