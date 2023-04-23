Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:24

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:24

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 24 Nisan Pazartesi okullar açılıyor mu? Yarın okullar var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

YARIN OKULLAR AÇIK MI? 24 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Okullarda ara tatil 14 Nisan Cuma günü başlamıştı. Bu yıl 23 Nisan ve Ramazan Bayramı’yla birleşen ara tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan’da ders başı yapacak. 24 Nisan'da okullar açık olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Bu yıl okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak. 2022 2023 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2022'de başlamıştı. 17 Haziran 2023 itibariyle öğrenciler için yaz tatili başlamış olacak.