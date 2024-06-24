ABD'deki en başarılı 25 Türk öğrenci belirlendi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:01

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:02

Son 15 yıldır yayımlanan ‘ABD’deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci’ listesi, 2024 yılında da yayımlandı. İstatistiklere göre Amerika’da şu anda 10 bin 844 Türk öğrenci eğitim görüyor.

Bunlardan 3,605 tanesi lisans eğitimi alıyor. 2024 yılında Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 11. sırada yer alıyor.

Üniversite eğitimi için ABD’yi tercih eden Türk öğrencilere destekler sunan Tamer Türkman, listeyi hazırlarken akademik başarıların yanı sıra üstün liderlik özelliklerini değerlendirdiklerini, üniversitelerle olan yakın ilişkileri sayesinde dekanların listedeki öğrencilerin çoğunu kendisine önerdiğini ayrıca diğer Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurduklarını belirtti.

“2024 MEZUNLARIMIZ TÜRKİYE’Yİ GURURLANDIRIYOR”

Türkman, ABD üniversitelerinde başarılarıyla öne çıkan bu Türk öğrencilerin sadece Türkiye için değil dünyanın geleceği için de önemli işler yapmaya daha şimdiden başladıklarını belirterek “Harvard, Yale, Princeton, Columbia gibi ABD’nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olan Türk gençlerimiz arasında CERN’de staj yaparak NASA’nın radarına giren de var, ABD Senatosu’na sağlık politikalarıyla ilgili sunum yapan da, biyoteknolojide uzmanlaşıp kanser araştırmalarına katılan da var. 2024 mezunlarımız Türkiye’yi gururlandırıyor” dedi.

ÖĞRENCİLER ÇOK YÖNLÜ KRİTERLERLE SEÇİLİYOR

Bu yılki araştırmayla ilgili bilgi veren Türkman, “En başarılı 2024 mezunlarını seçerken yalnızca akademik başarılarını değil, çevrelerine öncü olma özelliklerini de değerlendirdik. Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyor ve 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergiliyorlar. Bu öğrencileri seçerken bir diğer kriter de sahip oldukları karakterleri, çevrelerine ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Bu öğrenciler çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler” ifadelerini kullandı.

“KARİYERLERİNE EN BÜYÜK KURULUŞLARDA İLK ADIMLARINI ATTILAR”

Türkman sözlerine şöyle devam etti:

“Seçmiş olduğumuz 2024 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye’yi okullarında temsil etmiş ve sadece Türkiye’nin değil dünyanın liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır. Henüz okurken astro fizikten astro biyolojiye, yapay zekadan nöro bilime kadar çeşitli araştırmalarda yer alarak dünyanın geleceğine yön verebilecek potansiyellerini göstermişlerdir. Pek çoğu da bu çalışmalarıyla ödüller almıştır ve önlerini açacak yeni teklifler almışlardır. Listede yer alan 25 öğrenciden pek çoğu, ABD’nin alanlarındaki en köklü şirket ve kuruluşlarında kariyer yaşamlarına ilk adımlarını atarken bir kısmı da akademik hayatlarına devam etme kararı aldı.”

TÜRK ÖĞRENCİLER UZAY, SAĞLIK, SPOR GİBİ ALANLARDA BAŞARI GÖSTERDİ

Princeton Üniversitesi mezunu İnci Karaaslan, NASA’nın 2025’te başlayacak Yıldızlararası Haritalama ve İvme Sondası (IMAP) proje ekibinde yer alarak atom ışın kaynaklarının kalibrasyonu için cihaz tasarladı, astronotların giysilerindeki ay tozunun azaltılması için lazerli temizleme sistemi geliştirdi.

Pensilvanya Üniversitesi’nde biyomühendislik alanındaki bitirme teziyle üniversitenin en prestijli ödülü Rose Award’u alan Yael Sadioğlu, tez konusu ile ilgili olarak Amerikan Senatosunda sağlık politikaları hakkında görüşülmekte olan iki kanun tasarısı kapsamında sunum gerçekleştirdi.

Lise yıllarında FIBA Türk Milli Takımı'nda oynayan Chicago Üniversitesi mezunu Kerem Öztürk, okulunda NCAA'de oynayan ilk Türk sporcu olmasının yanı sıra bu sene Amerika’nın akademik olarak ilk 10 sıralamasında yer alan bir üniversiteden mezun olan tek Türk sporcu da olmayı başardı.

AMERİKA’NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU