Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:06

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:06

2024-2025 AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Açık Öğretim Lisesi üzerinden lise mezunu olmaya çalışan öğrenciler, yapılacak olan 2. dönem sınavları için son hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimini açıkladı. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, Açık Öğretim Lisesi sınavları ise 3 oturum olarak düzenlenecek.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, saat 10.00

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav duyurusunda, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih de açıklandı. Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecekler.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, sınav giriş belgelerini https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden alabilecekler.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise belgelerine https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ulaşabilecekler.