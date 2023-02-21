Ağrı'da bugün okullar tatil mi? 21 Şubat'ta Ağrı'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 00:58

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 00:58

Soğuk hava koşulları pek çok şehirle beraber Ağrı'yı da etkiledi. Ağrı'da eğitim öğretim günlerinde güncellemeye gidildi. Yurttaşlar, Ağrı'da okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. ''Ağrı'da bugün okullar tatil mi? 21 Şubat'ta Ağrı'da okullar tatil mi?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

21 ŞUBAT'TA AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da 21 Şubat'ta okullar tatil edildi.

21 ŞUBAT'TA AĞRI'DA HANGIİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Ağrı'nın Hamur ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ve taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Hamur ve Tutak ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, kar yağışının ulaşımda oluşturabileceği zorluklar nedeniyle söz konusu ilçelere bağlı köy okulları ve taşımalı eğitime 21 Şubat Salı günü ara verildiği kaydedildi.



