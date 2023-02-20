Mersin'de yarın okullar tatil mi? 21 Şubat'ta Mersin'de okullar tatil mi edilecek?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 23:56

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 23:56

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından artçılar devam ederken 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı Hatay depremi, Mersin kent merkezi ve ilçelerde de şiddetli hissedilmişti. Mersin'de eğitim öğretim takviminde güncellemeye gidildi. İşte ayrıntılar...

MERSİN'DE OKULLAR TATIL Mİ EDİLECEK?



Mersin'de okullar tatil edilecek.

MERSİN'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLECEK?

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.







