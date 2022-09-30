ALES başvuruları başladı mı? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar?
ALES sınavının başvuruları başladı. ALES başvuru tarihleri ne zaman, ALES başvurusu nereden yapılır, ALES sınav ücreti ne kadar? gibi sorular, sınava girmek isteyenler tarafından merak ediliyor.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini yapmalı ve sınav ücretini ödemeliler.
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2022-ALES/3 başvuruları başladı. Sınava başvurular, 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
ALES/3 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2022 başvuru ücreti 185 TL'dir.
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