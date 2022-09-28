TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS ve STS sonuçları belli oldu mu?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:46

ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan TUS 4 Eylül'de gerçekleşti. 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022 STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar sonuçları araştırmaya başladı.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS-2 sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

STS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 STS sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.



