TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TUS ve STS sonuçları belli oldu mu?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 04 Eylül 2022 tarihinde uygulandı sınava giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. TUS ve STS sonuçları ne zmaan açıklanacak?
ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan TUS 4 Eylül'de gerçekleşti. 04 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022 STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar sonuçları araştırmaya başladı.
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 TUS-2 sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.
STS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 STS sonuçları 29 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.
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