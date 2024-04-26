ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için geri sayım başladı. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:34
ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Üniversite mezunu olan adayların yüksek lisans eğitimi alabilmek için katılım sağladığı ALES/1 sınavı 21 Nisan'da tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından ise gözler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sonuçları 10 Mayıs'ta açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.


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