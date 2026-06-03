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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

3.06.2026 19:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?

AÖF final sınavlarını tamamlayan ve derslerini yaz okulunda sürdürmek isteyen öğrenciler, yaz okulu takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF yaz okulu kaydı nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

AÖF yaz okulu kapsamında ders seçimi ve kayıt işlemleri, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, işlemlerini bu beş günlük süre içerisinde tamamlayabilecek.

AÖF YAZ OKULU KAYDI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 29 Haziran 2026 - 22 Ağustos 2026

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

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