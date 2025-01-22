Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:06

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:06

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamaları doğrultusunda sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişim sağlayabilirler.