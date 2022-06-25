AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman? AÖF yaz okulu başvurusu nasıl yapılır? AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?
AÖF yaz okulu takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yaplıyor?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerine sayılı günler kaldı. AÖF yaz okulu takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
AÖF yaz okulu başvuruları 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak 01 Temmuz 2022 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebiliyor.
2021-2022 öğretim yılı yaz okulu1 Saatlik Ders Ücreti şöyle:
ECZACILIK FAKÜLTESİ 53,2
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 30,38
EĞİTİM FAKÜLTESİ 30,38
HUKUK FAKÜLTESİ 32,48
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 32,48
İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 28,98
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 30,38
DEVLET KONSERVATUVARI 65,8
4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 30,38×4 = 121,52 TL
AÖF YAZ OKULU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan duyuruya göre;
"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında
Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödemeİnternet Bankacılığı ile ÖdemeATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 01 Temmuz 2022 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir."
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