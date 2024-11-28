AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı açık liseler üzerinden alan öğrenciler, gözlerini 2024-2025 AÖL sınav tarihlerine çevirdi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
- 1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
- 2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
- 3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.
Etiketler: #AÖL #eğitim #Açık lise
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yanıt
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- İki jandarmanın davası görüldü
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’