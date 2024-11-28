AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için tarih araştırmaları başladı. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:31

Lise eğitimini, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı açık liseler üzerinden alan öğrenciler, gözlerini 2024-2025 AÖL sınav tarihlerine çevirdi. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

  • 1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
  • 2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
  • 3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak.


Etiketler: #AÖL #eğitim #Açık lise

İlgili Haberler

Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman? Türkşeker personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkşeker 133 personel alımı başvurusu ne zaman? Türkşeker personel alımı başvuru şartları nelerdir?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne zaman gelecek?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne zaman gelecek?
BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı ayrıntıları neler?

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı ayrıntıları neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler