AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı 2.dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:39
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2.dönem sınavları ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan tarihinde ilan edilecek.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açık öğretim liseleri için: https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

Açık Öğretim Ortaokulu için: https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.


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